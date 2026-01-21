Росія вдарила дронами по приватному сектору та стоянці "Епіцентру" у Запоріжжі – фото, відео

Через ворожу атаку по приватному сектору Запоріжжя постраждала людина

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Увечері в середу, 21 січня, росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю, є руйнування та поранена людина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він розповів, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного з торговельних центів. На цій локації минулося без постраждалих. На відео Федоров показав руйнування. З кадрів видно, що йдеться про "Епіцентр".

Федоров додав, що також росіяни атакували безпілотником приватний сектор Запоріжжя. Пошкоджено будинки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

Фото: Запорізька ОВА

Станом на 23:00 у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА, повідомили в ОВА.

ДОПОВНЕНО О 23:22. Згодом Федоров уточнив, що у місті понівечене житло та автівки, поранено цивільних. Також він опублікував нові фото наслідків атаки.

Фото: Запорізька ОВА

