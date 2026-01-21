Росія вдарила дронами по приватному сектору та стоянці "Епіцентру" у Запоріжжі – фото, відео

Росія вдарила дронами по приватному сектору та стоянці "Епіцентру" у Запоріжжі – фото, відеодоповнено
Увечері в середу, 21 січня, росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю, є руйнування та поранена людина. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він розповів, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного з торговельних центів. На цій локації минулося без постраждалих. На відео Федоров показав руйнування. З кадрів видно, що йдеться про "Епіцентр".
Федоров додав, що також росіяни атакували безпілотником приватний сектор Запоріжжя. Пошкоджено будинки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.
Станом на 23:00 у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА, повідомили в ОВА.
ДОПОВНЕНО О 23:22. Згодом Федоров уточнив, що у місті понівечене житло та автівки, поранено цивільних. Також він опублікував нові фото наслідків атаки.
- Вже майже тиждень росіяни майже безперервно атакують Запорізьку область дронами. Увечері 20 січня окупанти вдарили безпілотником по обласному центру, вбивши трьох людей.
