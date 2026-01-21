Россия ударила дронами по частному сектору и стоянке "Эпицентра" в Запорожье – фото, видео

Последствия атаки (Фото: Запорожская ОВА)

Вечером в среду, 21 января, россияне ударили беспилотниками по Запорожью, есть разрушения и ранен человек. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что в результате вражеского удара по Запорожью есть попадание в стоянку возле одного из торговых центов. На этой локации обошлось без пострадавших. На видео Федоров показал разрушения. Из кадров видно, что речь идет об "Эпицентре".

Федоров добавил, что также россияне атаковали беспилотником частный сектор Запорожья. Повреждены дома. По предварительной информации, ранен один человек.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

По состоянию на 23:00 в Запорожской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных БпЛА, сообщили в ОВА.

ДОПОЛНЕНО В 23:22. Впоследствии Федоров уточнил, что в городе повреждено жилье и автомобили, ранены гражданские. Также он опубликовал новые фото последствий атаки.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА