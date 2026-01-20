Россия ударила дроном по Запорожью – сгорела машина с человеком, видео

Российская армия ударила дроном по частному сектору в одном из районов города

Удар по Запорожью (Фото: ОВА)

Вечером 20 января Россия атаковала Запорожье дроном – возник пожар, есть раненый и погибший человек. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Враг ударил дроном по частному сектору города, в результате чего разрушены дома и возник пожар. По предварительным данным, одна женщина была ранена.

Впоследствии Федоров сообщил, что в пожаре горели машины. В одной из них находился человек – спасти его не удалось.

На месте вражеского удара работают экстренные службы.