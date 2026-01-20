Росія вдарила дроном по Запоріжжю: загинуло подружжя та їхній сусід, відео

Росія вдарила дроном по Запоріжжю: загинуло подружжя та їхній сусід, відеооновлено
Увечері 20 січня Росія атакувала Запоріжжя дроном – виникла пожежа, є поранена людина й загибла людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Ворог ударив дроном по приватному сектору міста, внаслідок чого зруйновані будинки й виникла пожежа. За попередніми даними, одна жінка була поранена.
Згодом Федоров повідомив, що в пожежі горіли автівки. В одній із них перебувала людина – врятувати її не вдалося.
На місці ворожого удару працюють екстрені служби.
ОНОВЛЕНО О 19:55. Кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них подружжя (48-річний чоловік та 43-річна жінка), а також їхній 57-річний сусід.
Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автівки. Без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
- У ніч проти 20 січня Росія атакувала дронами Київ. Унаслідок ударів понад 5600 багатоповерхівок залишилися без тепла, а лівий берег – без води.
- Також зафіксовані наслідки в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях.
- Загалом ворог атакував Україну однією ракетою "Циркон", 18 "Іскандерами" та С-300, 15 ракетами 15 ракетами Х-101 і 339 ударними дронами.
