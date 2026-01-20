Росія вдарила дроном по Запоріжжю: загинуло подружжя та їхній сусід, відео

Російська армія вдарила дроном по приватному сектору в одному з районів міста

Удар по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Увечері 20 січня Росія атакувала Запоріжжя дроном – виникла пожежа, є поранена людина й загибла людина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог ударив дроном по приватному сектору міста, внаслідок чого зруйновані будинки й виникла пожежа. За попередніми даними, одна жінка була поранена.

Згодом Федоров повідомив, що в пожежі горіли автівки. В одній із них перебувала людина – врятувати її не вдалося.

На місці ворожого удару працюють екстрені служби.

ОНОВЛЕНО О 19:55. Кількість загиблих зросла до трьох осіб, серед них подружжя (48-річний чоловік та 43-річна жінка), а також їхній 57-річний сусід.

Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків, згоріли три автівки. Без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Наслідки удару (Фото: Запорізька ОВА)