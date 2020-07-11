Подозреваемых в нападении на машину Укрпочты взяли под стражу - полиция: видео

Судьба еще одного пока решается судом, а полиция продолжает поиски пятого подозреваемого по делу - сотрудника Укрпочты

Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы взял под стражу троих подозреваемых по делу о разбойном нападении на автомобиль Укрпочты, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области. Вопрос о судьбе еще одного подозреваемого пока решается.

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Подозреваемых заключили под стражу на 60 суток, без права внесения залога. Как сообщалось ранее, в прокуратуре рассказали, что задержанные подозреваются в разбойном нападении, покушении на жизнь сотрудников Укрпочты, а также в завладении 2,75 млн грн.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенка, при обысках были найдены "украденные во время этого дерзкого ограбления" деньги и пистолет охранника Укрпочты. После всех предусмотренных законом процедур деньги будут возвращены Укрпочте и доставлены адресатам, отметил он.

Также Геращенко подчеркнул, что по этому делу до сих пор продолжаются поиски еще одного пособника - сотрудника Укрпочты, который мог выполнять функции наводчика и подстрекателя.

7 июля в Полтавской области, вблизи села Тишки, неизвестные подорвали автомобиль Укрпочты, похитив более 2,5 млн грн и завладев табельным оружием охранника.

10 июля замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих подозреваемых по делу о подрыве и ограблении Газели Укрпочты. В тот же день был задержан еще один подозреваемый.

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Дарья Мостовая

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