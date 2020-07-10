Подрыв автомобиля Укрпочты. Задержан еще один подозреваемый

В Офисе генпрокурора сообщают, что троих человек разыскали в Киеве, одного в Лубнах, все они – жители Полтавской области

Полиция задержала четверых подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля Укрпочты в Полтавской области. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее сообщалось о задержании троих человек.

Отмечается, что троих человек разыскали в Киеве, одного в Лубнах, все они – жители Полтавской области.

В прокуратуре сообщают, что задержанным сообщили о подозрении в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты, покушении на жизнь ее работников и завладении 2,75 млн грн (ч.4 ст.187, ч.2 ст.15 п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 УК).

Уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

7 июля в Полтавской области, недалеко от села Тишки, неизвестные подорвали автомобиль Газель, который принадлежит Укрпочте , завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника. Сообщалось, что два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.