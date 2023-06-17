Подрыв ГЭС. Из-за подтопления погибли 16 человек, 31 человек пропал без вести

Министерство внутренних дел обнародовало обновленные данные о последствиях подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Из-за подтопления погибли уже 16 человек.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Подтопленными остаются 1300 домов: 1274 – на территории Херсонской области, 26 – Николаевской.

С этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.

Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине, двое – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.

Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества.

"Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но наши люди несокрушимы: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают, несмотря на российские террористические атаки", – добавили в МВД.

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.

В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Читайте также: "Россияне стреляли по лодкам". Что происходит на оккупированной части Херсонской области

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.