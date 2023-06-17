Подрыв ГЭС. Из-за подтопления погибли 16 человек, 31 человек пропал без вести
Министерство внутренних дел обнародовало обновленные данные о последствиях подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Из-за подтопления погибли уже 16 человек.
Подтопленными остаются 1300 домов: 1274 – на территории Херсонской области, 26 – Николаевской.
С этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.
Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине, двое – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.
Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества.
"Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но наши люди несокрушимы: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают, несмотря на российские террористические атаки", – добавили в МВД.
- 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
- В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
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