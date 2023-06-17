Підрив ГЕС. Через підтоплення загинули 16 людей, 31 особа зникла безвісти
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлені дані щодо наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Через підтоплення загинули вже 16 людей.
Підтопленими залишаються 1300 будинків: 1274 – на території Херсонської області, 26 – Миколаївської.
З цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.
Загинули 16 людей: 14 – на Херсонщині, двоє – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа.
Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна.
"Ворог продовжує кошмарити Херсон обстрілами. Але наші люди незламні: ліквідаційні роботи тривають. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки", – додали в МВС.
- 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.
- Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
- 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
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