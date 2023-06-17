Підрив ГЕС. Через підтоплення загинули 16 людей, 31 особа зникла безвісти

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлені дані щодо наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Через підтоплення загинули вже 16 людей.

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Підтопленими залишаються 1300 будинків: 1274 – на території Херсонської області, 26 – Миколаївської.

З цих територій евакуйовано 3614 осіб, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Загинули 16 людей: 14 – на Херсонщині, двоє – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа.

Поліція прийняла понад 4800 заяв громадян щодо пошкодження майна.

"Ворог продовжує кошмарити Херсон обстрілами. Але наші люди незламні: ліквідаційні роботи тривають. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки", – додали в МВС.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких знаходяться на тимчасово окупованій території.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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