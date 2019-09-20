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Поели в столовой. В Одессе отравились более 50 школьников

Поели в столовой. В Одессе отравились более 50 школьников - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
20.09.2019, 10:57

Инцидент произошел в средней школе №11

Более 50 детей в Одессе обратились в больницу с отравлением после обеда в школьной столовой. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" обратилось 53 ученика школы № 11, которые употребляли пищу в школьной столовой", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 часов сегодня на стационарном лечении находится пять человек. 

  • 3 сентября в одесской инфекционной больнице остаются 18 человек, из них четверо детей, которые отравились шаурмой в селе Авангард Овидиопольского района.
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