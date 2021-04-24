Погром в супермаркете Мариуполя. Суд арестовал мстителя с топором на два месяца
24.04.2021, 23:50
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня Приморский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который два дня назад учинил погром в местном АТБ, "встав на защиту жены", которая отказалась надевать маску, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.
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Суд постановил арестовать мужчину на два месяца без права внесения залога.
В совокупности на него было открыто сразу несколько уголовных дел: хулиганство, незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических и психотропных веществ – по месту жительства полиция изъяла оружие и наркотики. Сейчас фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
- 22 апреля в Мариуполе мужчина разнес топором супермаркет из-за конфликта вокруг маски: видео.
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