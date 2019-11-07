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Погуляли на свадьбе. Во Львовской области массово отравились люди

Погуляли на свадьбе. Во Львовской области массово отравились люди - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
07.11.2019, 07:14

Пострадавших госпитализировали

Во Львовской области 13 человек отравились во время празднования свадьбы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Больные обратились за медпомощью в Новояворовскую районную больницу 5 ноября.

По состоянию на 6 ноября, в больницу госпитализировали 13 человек с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Они  были приглашены в ресторан "Кривое озеро", принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

  • 30 октября на молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" в Мариуполе массово отравились едой студенты Академии лидерства из Киева.
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