Погуляли на свадьбе. Во Львовской области массово отравились люди

Капельница (фото - pixabay.com)

Во Львовской области 13 человек отравились во время празднования свадьбы. Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Больные обратились за медпомощью в Новояворовскую районную больницу 5 ноября.

По состоянию на 6 ноября, в больницу госпитализировали 13 человек с симптомами острого энтероколита. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Они были приглашены в ресторан "Кривое озеро", принимали в пищу жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.