Пожар в Одессе: установлена предварительная причина

Пожар, начавшийся 4 декабря, был полностью ликвидирован только 14 декабря (Фото: Думская)

Причина пожара в старинном доме Аствадурова в Одессе предварительно установлена. Об этом сообщает областная Нацполиция со ссылкой на главу облполиции Олега Беха.

Согласно предварительному заключению ГСЧС, переданному полиции, пожар возник из-за неисправной электропроводки или бытовых приборов. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

"На сегодня у нас еще остались неопознанные тела 11 погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это означает, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела", - сказал Бех.

4 декабря в дома Аствадурова начался пожар.

В 08:00 14 декабря спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара.

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