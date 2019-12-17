Пожар в Одессе: установлена предварительная причина

Причина пожара в старинном доме Аствадурова в Одессе предварительно установлена. Об этом сообщает областная Нацполиция со ссылкой на главу облполиции Олега Беха.
Согласно предварительному заключению ГСЧС, переданному полиции, пожар возник из-за неисправной электропроводки или бытовых приборов. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.
"На сегодня у нас еще остались неопознанные тела 11 погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это означает, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела", - сказал Бех.
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