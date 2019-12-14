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Пожар в Одессе. Спасатели завершили работы

Пожар в Одессе. Спасатели завершили работы - Фото
Пожар в колледже (Фото: Думская)
14.12.2019, 11:11

Спасательная операция началась 4 декабря

Сегодня в 08:00 спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала разборки завала вывезли около 3 тысяч 124  кубических метров строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и восемь единиц техники.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования руководитель главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику. 

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