Пожар в Одессе. Спасатели завершили работы

Пожар в колледже (Фото: Думская)

Сегодня в 08:00 спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала разборки завала вывезли около 3 тысяч 124 кубических метров строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и восемь единиц техники.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования руководитель главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику.

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