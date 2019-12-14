Пожар в Одессе. Спасатели завершили работы

Сегодня в 08:00 спасатели завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего с начала разборки завала вывезли около 3 тысяч 124 кубических метров строительных конструкций.
К работам были привлечены 182 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и восемь единиц техники.
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