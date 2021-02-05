Пожар в Запорожье. Работнику больницы объявили о подозрении: ему грозит восемь лет тюрьмы
Работнику областной инфекционной больницы Запорожья объявили о подозрении по делу о смертельном пожаре, сообщает пресс-служба Министерства внутренни дел. Максимальная санкция по указанным статьям – восемь лет лишения свободы.
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МВД пишет, что подозреваемый – заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала больницы 1956 года.
По данным следствия, он в нарушение законодательства и должностной инструкции не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.
Подозрение объявлено по нарушению требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270) и нарушению уполномоченным лицом правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасность (ч. 2 ст. 272).
Максимальная санкция по этим статьям – до восьми лет тюрьмы.
- Ночью 3 февраля в Запорожье произошел пожар в областной инфекционной больнице. Погибли четыре человека, двое пострадали. Открыто уголовное дело по нарушению правил противопожарной безопасности.
- В ОГА сообщили, что горело медоборудование, а в помещении, где произошел пожар, не было пожарной сигнализации.
- 4 февраля был задержан ответственный за техногенное и противопожарное состояние больницы.
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