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Пожар в Запорожье. Работнику больницы объявили о подозрении: ему грозит восемь лет тюрьмы

05.02.2021, 13:24
Пожар в Запорожье. Работнику больницы объявили о подозрении: ему грозит восемь лет тюрьмы - Фото
Пожар в инфекционной больнице Запорожья (фото 6 - ГСЧС)

Работнику областной инфекционной больницы Запорожья объявили о подозрении по делу о смертельном пожаре, сообщает пресс-служба Министерства внутренни дел. Максимальная санкция по указанным статьям – восемь лет лишения свободы.

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МВД пишет, что подозреваемый – заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала больницы 1956 года.

По данным следствия, он в нарушение законодательства и должностной инструкции не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

Подозрение объявлено по нарушению требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270) и нарушению уполномоченным лицом правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасность (ч. 2 ст. 272).

Максимальная санкция по этим статьям – до восьми лет тюрьмы.

  • Ночью 3 февраля в Запорожье произошел пожар в областной инфекционной больнице. Погибли четыре человека, двое пострадали. Открыто уголовное дело по нарушению правил противопожарной безопасности.
  • В ОГА сообщили, что горело медоборудование, а в помещении, где произошел пожар, не было пожарной сигнализации.
  • 4 февраля был задержан ответственный за техногенное и противопожарное состояние больницы.
Марк Сировой
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