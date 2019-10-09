Полицейский из Ровно застрелился в отделении полиции

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Рано утром в Ровно обнаружили мертвым инспектора-дежурного райотдела. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ровненской области.

По информации правоохранителей, сотрудники райотдела услышали звуки выстрела из недействующей комнаты, в которую раньше доставляли задержанных лиц. Там они увидели застреленного коллегу.

По предварительным данным, 34-летний старший лейтенант полиции покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и двое малолетних детей. Мотивы суицида и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вчера в Николавевской области в ДТП погибли заместитель начальника областной полиции и его коллега из департамента по борьбе с наркопреступностью.

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