Полиция: Во Львовской области священник торговал оружием - фото

Во Львовской области 48-летнего священника подозревают в торговле оружием, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы

Во Львовской области полицейские задержали 48-летнего священника по подозрению в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Правоохранители заявляют, что мужчина покупал стартовые или шумовые пистолеты, а также макеты других видов оружия и переделывал их в боевое. Затем он якобы подыскивал покупателей и переправлял им оружие. Полицейские заявляют, что им удалось зафиксировать несколько фактов продажи оружия.

48-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности. В декабре 2018 года его задерживали за незаконное обращение с оружием. Его признали виновным и дали пять лет тюрьмы, однако освободили от наказания с испытательным сроком - он должен был на протяжение двух лет не совершать новых преступлений и "выполнить возложенные на него обязательства".

В полиции заявляют, что мужчина использовал фиктивные данные, чтобы не попасть в поле зрения полиции при отправке оружия по почте. Обыски проводились по месту жительства подозреваемого и у возможных покупателей оружия. Изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и т.д.

Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы, если его вину докажут.

Zaxid.net сообщает, что священник - уроженец России, однако неизвестно, к какой конфессии он принадлежит.

30 ноября сообщалось, что в Запорожье на почте задержали помощника м итрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Евгения Кугатова. В полиции считают, что он пришел забрать пос ылку с наркотиками.

Владислав Сердюк

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