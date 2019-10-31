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Полиция взяла неизвестных: требовали $70000 несуществующего долга

Полиция взяла неизвестных: требовали $70000 несуществующего долга - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
31.10.2019, 14:05

Инцидент произошел в Тернополе

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли группу лиц, которые якобы требовали $70 000 у жителя Тернополя за несуществующий долг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации следствия, жертва вымогателей знаком с человеком, который хотел получить от него деньги. Ранее у них был общий бизнес, но через некоторое время они прекратили сотрудничество. 

"Бизнес одного из напарников развивался, а другого - наоборот. Поэтому последний решил "выбить" часть денег у бывшего партнера по делу. К этому он привлек нескольких лиц. Именно они длительное время звонили и угрожали потерпевшему расправой", - заявляют в пресс-службе. 

Потерпевший согласился заплатить. Договорились о встрече и во время передачи части средств правоохранители задержали возможных вымогателей.

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Нацполиция Тернополь вымогательство
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