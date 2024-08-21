После удара РФ 20 августа в Тернополе фиксируют превышение содержания хлора в воздухе

Специалисты привели данные из трех локаций – микрорайона Новый Свет, а также улиц Белецкая и Объездная

Последствия удара в Тернополе (Фото: ГСЧС)

В Тернополе специалисты зафиксировали превышение содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе из-за пожара 20 августа, возникшего в результате российской атаки. Об этом сообщил Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По информации организации, специалисты продолжают производить замеры атмосферного воздуха. По состоянию на 10:30 21 августа по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории Тернополя.

В микрорайоне Новый Свет содержание соляной кислоты – 0,52 мг/м3 при норме – 0,2 мг/м3. На улице Белецкая – хлор составлял 0,6 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота – 0,52 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. На улице Объездная – содержание хлора составляло 0,3 мг/м3 при норме 0,1 мг/м3; соляная кислота – 0,21 мг/м3 при норме – 0,2 мг/м3.

В то же время, содержание в воздухе пыли, оксида углерода, формальдегида и фенола составляло ниже чувствительности прибора.

В ночь на 20 августа россияне атаковали беспилотником промышленное предприятие в Тернопольской области. После удара возник пожар.

Специалисты зафиксировали в регионе превышение содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара после ночной российской атаки.

Читайте также: Россияне ночью били ракетами и 69 "шахедами". ПВО сбила 51 цель, один дрон вернулся в РФ