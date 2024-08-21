Після удару РФ 20 серпня у Тернополі досі фіксують перевищення вмісту хлору у повітрі

Наслідки удару в Тернополі (Фото: ДСНС)

У Тернополі фахівці зафіксували підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі через пожежу 20 серпня, яка виникла унаслідок російської атаки. Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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За інформацією організації, фахівці продовжують проводити заміри атмосферного повітря. Станом на 10:30 21 серпня за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території Тернополя.

У мікрорайоні Новий Світ вміст соляної кислоти – 0,52 мг/м3 за норми – 0,2 мг/м3. На вулиці Білецька – хлор становив 0,6 мг/м3 за норми 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,52 мг/м3 за норми 0,2 мг/м3. На вулиці Об'їзна – вміст хлору становив 0,3 мг/м3 за норми 0,1 мг/м3; соляна кислота – 0,21 мг/м3 за норми – 0,2 мг/м3.

Водночас вміст у повітрі пилу, оксиду вуглецю, формальдегіду та фенолу був нижче за чутливостість приладу.

У ніч проти 20 серпня росіяни атакували безпілотником промислове підприємство у Тернопільській області. Після удару виникла пожежа.

Фахівці зафіксували у регіоні перевищення вмісту хлору у 4-10 разів через пожежу після нічної російської атаки.

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