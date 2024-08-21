Росіяни вночі били ракетами та 69 "шахедами". ППО збила 51 ціль, один дрон повернувся в Росію

Ще 16 ворожих безпілотників було локаційно втрачено

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан / Facebook)

У ніч проти 21 серпня росіяни атакували українські регіони балістичними та авіаційною ракетами, а також дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили понад 50 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За його словами, окупанти завдали удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області та 69 "шахедами" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ). Загалом було зафіксовано 72 повітряні цілі.

Силами ППО було збито 51 повітряну ціль: одну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних дронів у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих безпілотників локаційно втрачено. За словами Олещука, ймовірно, вони упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Крім того, один "шахед" перетнув кордон з Білоруссю, а ще один – полетів в Бєлгородську область РФ.

Станом на 11:15 один ворожий безпілотник знаходився в повітряному просторі Черкаської області.

У ніч проти 20 серпня росіяни атакували українські регіони ракетами й ударними безпілотниками, протиповітряна оборона збила три ракети й 25 "шахедів".

Протиповітряній обороні вдалося збити всі цілі, які летіли в напрямку столиці.

Читайте також: У Києві серед уламків російської ракети Х-101 знайшли 60 "небезпечних м‘ячиків" – фото