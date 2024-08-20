Росія вночі била по Україні ракетами й "шахедами". ППО збила 28 цілей

"Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 20 серпня росіяни атакували українські регіони ракетами й ударними безпілотниками, протиповітряна оборона збила більшість повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За його даними, росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області та тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Також окупанти запустили по Україні 26 "шахедів" з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Сили ППО збили 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві ракети Х-59 та 25 "шахедів" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також "шахедами".

Повітряні сили збили 13 цілей противника – п’ять ракет та вісім безпілотників.

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