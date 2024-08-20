Россия ночью била по Украине ракетами и "шахедами". ПВО сбила 28 целей

"Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 20 августа россияне атаковали украинские регионы ракетами и ударными беспилотниками, противовоздушная оборона сбила большинство воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его данным, россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатой ракетой "Искандер-К" из Брянской области, управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области и временно оккупированной части Запорожской области.

Также оккупанты запустили по Украине 26 "шахедов" из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Силы ПВО сбили 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две ракеты Х-59 и 25 "шахедов" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

В ночь на 18 августа Россия атаковала регионы Украины, в частности столицу, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также "шахедами".

Воздушные силы сбили 13 целей противника – пять ракет и восемь беспилотников.

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