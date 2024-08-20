Росіяни атакували Київ ракетами й дронами: у передмісті працювала ППО

У столиці без руйнувань та потерпілих, зазначили в Київській міській військовій адміністрації

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 20 серпня та вранці росіяни атакували Київ ракетами й ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За інформацією КМВА, вночі окупанти атакували столицю дронами, які були знищені протиповітряною обороною. А зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування ракет.

За попередньою інформацією, ворог атакував Київ з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт "Іскандер-К".

"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами й засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", – зазначили в КМВА.

У Києві без руйнувань та потерпілих, додали у військовій адміністрації.

У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також "шахедами".

Повітряні сили збили 13 цілей противника – п’ять ракет та вісім безпілотників.

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