Росіяни атакували Київ ракетами й дронами: у передмісті працювала ППО
У ніч проти 20 серпня та вранці росіяни атакували Київ ракетами й ударними безпілотниками. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
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За інформацією КМВА, вночі окупанти атакували столицю дронами, які були знищені протиповітряною обороною. А зранку повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування ракет.
За попередньою інформацією, ворог атакував Київ з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт "Іскандер-К".
"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами й засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", – зазначили в КМВА.
У Києві без руйнувань та потерпілих, додали у військовій адміністрації.
- У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також "шахедами".
- Повітряні сили збили 13 цілей противника – п’ять ракет та вісім безпілотників.
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