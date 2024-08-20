Россияне атаковали Киев ракетами и дронами: в пригороде работала ПВО

В столице без разрушений и пострадавших отметили в Киевской городской военной администрации

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 20 августа и утром россияне атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками. По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила все вражеские цели. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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По информации КГВА, ночью оккупанты атаковали столицу дронами, которые были уничтожены противовоздушной обороной. А утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения ракет.

По предварительной информации, враг атаковал Киев с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами типа "Искандер-К".

"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу", — отметили в КГВА.

В Киеве без разрушений и пострадавших, добавили в военной администрации.

В ночь на 18 августа Россия атаковала регионы Украины, в частности столицу, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также "шахедами".

Воздушные силы сбили 13 целей противника – пять ракет и восемь беспилотников.

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