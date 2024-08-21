Россияне ночью били ракетами и 69 "шахедами". ПВО сбила 51 цель, один дрон вернулся в РФ

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан / Facebook)

В ночь на 21 августа россияне атаковали украинские регионы баллистическими и авиационной ракетами, а также дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили более 50 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его словам, оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области и 69 "шахедами" (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск). Всего было зафиксировано 72 воздушные цели.

Силами ПВО была сбита 51 воздушная цель: одна ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных дронов в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Еще 16 вражеских беспилотников локационно потеряно. По словам Олещука, вероятно, они упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия. Кроме того, один "шахед" пересек границу с Беларусью, а еще один – улетел в Белгородскую область РФ.

По состоянию на 11:15 один вражеский беспилотник находился в воздушном пространстве Черкасской области.

В ночь на 20 августа россияне атаковали украинские регионы ракетами и ударными беспилотниками, противовоздушная оборона сбила три ракеты и 25 "шахедов".

Противовоздушной обороне удалось сбить все цели, летевшие в направлении столицы.

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