Появились фото последствий российской ракетной атаки на Миргород
16.10.2023, 20:50
Фoтo - Полтавська OВА
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал фото последствий ночной ракетной атаки россиян на город Миргород.
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Утром Пронин сообщал, что попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет, однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. Пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок.
Сейчас стало известно, что в результате ночной вражеской атаки от взрывной волны поврежден еще один объект социальной инфраструктуры. В здании частично выбило окна.
- Утром Генеральный штаб заявил, что россияне атаковали ракетами Х-59 и "Искандер-М".
- Российские оккупанты ударили ракетами по районам Днепра и Миргорода, в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбивала "шахеды".
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