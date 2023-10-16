З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін опублікував фото наслідків нічної ракетної атаки росіян на місто Миргород.

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Зранку Пронін повідомляв, що влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали три людини, серед них 10-річна дитина.

Наразі стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджено ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна.

Зранку Генеральний штаб заявив, що росіяни атакували ракетами Х-59 та "Іскандер-М".

Російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".

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