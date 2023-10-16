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З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 20:50
З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород - Фото
Фото - Полтавська ОВА

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін опублікував фото наслідків нічної ракетної атаки росіян на місто Миргород.

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Зранку Пронін повідомляв, що влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Постраждали три людини, серед них 10-річна дитина.

Наразі стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджено ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна.

З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород

З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород

З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Миргород
  • Зранку Генеральний штаб заявив, що росіяни атакували ракетами Х-59 та "Іскандер-М".
  • Російські окупанти вдарили ракетами по районах Дніпра й Миргорода, на Хмельниччині протиповітряна оборона збивала "шахеди".
Оксана Житнюк
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війнаполтавська областьракетний удармиргород
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