Пожар в экопарке на Осокорках – полиция расследует факт поджога: фото

Максимальное предусмотренное наказание – до двенадцати лет тюрьмы

Фото: Киевская городская прокуратура

Начато расследование в уголовном производстве по факту повреждения путем поджога территории заказников "Осокорские луга" и "Озеро Тяглое" в Дарницком районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

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Досудебное расследование осуществляют следователи местной Нацполиции по факту повреждения путем поджога территории объектов природно-заповедного фонда "Осокорские луга" и "Озеро Тяглое".

Максимальное предусмотренное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины возникновения пожара, возможные лица, причастные к совершению уголовного правонарушения, а также ущерб, причиненный объектам природно-заповедного фонда", – заключают в прокуратуре Киева.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Вчера о пожаре сообщил местный активист Михаил Петелицкий. Он утверждал, что имел место поджог. Активист заявил, что община подозревает в заказных действиях застройщика Stolitsa Group. Компания назвала обвинение в свой адрес "целенаправленной информационной атакой".

В КМВА сообщали, что пожар был на трех гектарах. На помощь спасателям пришли небезразличные граждане и активисты экопарка.

Читайте материал LIGA.net о том, почему застройка экопарка "Осокорки" угрожает окружающей среде и разрушает экосистему Киева.

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