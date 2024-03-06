Пожежа в екопарку на Осокорках – поліція розслідує факт підпалу: фото
Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом пошкодження шляхом підпалу території заказників "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" у Дарницькому районі Києва. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури.
Досудове розслідування здійснюють слідчі місцевої Нацполіції за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно-заповідного фонду "Осокорські луки" та "Озеро Тягле".
Максимальне передбачене покарання — до дванадцяти років тюрми.
"Встановлюються усі обставини події, зокрема причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду", – підсумовують у прокуратурі Києва.
Вчора про пожежу повідомив місцевий активіст Михайло Петелицький. Він стверджував, що мав місце підпал. Активіст заявив, що громада підозрює у замовних діях забудовника Stolitsa Group. Компанія назвала звинувачення на свою адресу "цілеспрямованою інформаційною атакою".
У КМВА повідомляли, що пожежа була на трьох гектарах. На допомогу рятувальникам прийшли небайдужі громадяни та активісти екопарку.
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