Пожежа в екопарку на Осокорках – поліція розслідує факт підпалу: фото

Максимальне передбачене покарання – до дванадцяти років тюрми

Фото: Київська міська прокуратура

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом пошкодження шляхом підпалу території заказників "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" у Дарницькому районі Києва. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Досудове розслідування здійснюють слідчі місцевої Нацполіції за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно-заповідного фонду "Осокорські луки" та "Озеро Тягле".

Максимальне передбачене покарання — до дванадцяти років тюрми.

"Встановлюються усі обставини події, зокрема причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду", – підсумовують у прокуратурі Києва.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Вчора про пожежу повідомив місцевий активіст Михайло Петелицький. Він стверджував, що мав місце підпал. Активіст заявив, що громада підозрює у замовних діях забудовника Stolitsa Group. Компанія назвала звинувачення на свою адресу "цілеспрямованою інформаційною атакою".

У КМВА повідомляли, що пожежа була на трьох гектарах. На допомогу рятувальникам прийшли небайдужі громадяни та активісти екопарку.

Читайте великий матеріал LIGA.net про те, чому забудова екопарку "Осокорки" загрожує довкіллю та руйнує екосистему Києва.

Читайте також: Оточені висотками. Як живуть мешканці приватного сектору біля метро "Славутич"