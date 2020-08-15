Прием документов для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили - Минобразования

Документы на поступление в украинские университеты можно подать до 23 октября 2020 года

Прием документов на бюджетную форму обучения от абитуриентов из оккупированных территорий Донбасса и Крыма продлили до 23 октября. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телеканала Дом.

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"Самая главная особенность для этих детей – это то, что они нам должны дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, а через Viber, Telegram, Facebook", - отметил чиновник, уточнив, что в ответ они получат инструкцию, что им нужно делать.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

12 мая сообщалось, что возросло количество высших учебных заведений, в которые выпускники с оккупированных территорий могут поступить по упрощенной процедуре.

2020 году поступающие из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма могут без внешнего независимого оценивания поступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". 2 июня сообщалось , что в

Арина Толина

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