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Протесты в Николаеве. Нацгвардия заблокировала работу рынка, но бизнес отстоял позиции

04.04.2021, 13:20
Протесты в Николаеве. Нацгвардия заблокировала работу рынка, но бизнес отстоял позиции - Фото
На место событий в Николаеве приехали правоохранители (скриншот с видео)

Сегодня утром в Николаеве к вещевому рынку "Колос" начали стягиваться представители Нацгвардии с намерением заблокировать работу рынка, который продолжал принимать покупателей, несмотря на карантин. Однако предпринимателям удалось отстоять свое право продолжать работать, пишет местное издание НикВести.

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Как сообщили НовостиN, около 9 часов утра на парковку возле местного супермаркета заехал автомобиль КрАЗ и автобус с опознавательными знаками Национальной гвардии – из них вышли правоохранители и направились к рынку "Колос". Силовики заблокировали вход и выход на рынок.

Предприниматели начали протестовать – они требовали отменить ограничения. К месту событий подъехал также замгубернатора Игорь Кузьмин, который подчеркнул, что бизнес должен придерживаться установленных правил карантина, которые запрещают работу непродовольственных рынков и напомнил, что ограничения ввели временно.

В ответ на это предприниматели заявили, что в супермаркетах наблюдается намного больше людей, чем на рынке, но магазины при этом почему-то никто не закрывает, а также, что несмотря на карантин им все равно приходится платить 100% арендной платы и все налоги.

В итоге правоохранители удалились с территории рынка, а торговцы продолжили свою работу.

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Дарья Мостовая
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