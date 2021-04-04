Протесты в Николаеве. Нацгвардия заблокировала работу рынка, но бизнес отстоял позиции

Сегодня утром в Николаеве к вещевому рынку "Колос" начали стягиваться представители Нацгвардии с намерением заблокировать работу рынка, который продолжал принимать покупателей, несмотря на карантин. Однако предпринимателям удалось отстоять свое право продолжать работать, пишет местное издание НикВести.

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Как сообщили НовостиN, около 9 часов утра на парковку возле местного супермаркета заехал автомобиль КрАЗ и автобус с опознавательными знаками Национальной гвардии – из них вышли правоохранители и направились к рынку "Колос". Силовики заблокировали вход и выход на рынок.

Предприниматели начали протестовать – они требовали отменить ограничения. К месту событий подъехал также замгубернатора Игорь Кузьмин, который подчеркнул, что бизнес должен придерживаться установленных правил карантина, которые запрещают работу непродовольственных рынков и напомнил, что ограничения ввели временно.

В ответ на это предприниматели заявили, что в супермаркетах наблюдается намного больше людей, чем на рынке, но магазины при этом почему-то никто не закрывает, а также, что несмотря на карантин им все равно приходится платить 100% арендной платы и все налоги.

В итоге правоохранители удалились с территории рынка, а торговцы продолжили свою работу.

26 марта мэр Николаева показал COVID-больницы в городе, заявив, что мест для пациентов не хватает даже в коридорах – видео.

2 апреля в Николаеве решили усилить карантин, ограничив время работы общественного транспорта утренними и вечерними часами.

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Дарья Мостовая

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