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В Николаеве усиливают карантин, транспорт будет работать только утром и вечером

02.04.2021, 10:22
В Николаеве усиливают карантин, транспорт будет работать только утром и вечером - Фото
Иллюстративное фото: Lex Van Lieshout/ЕРА

В Николаеве с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Об этом в видеообращении рассказал мэр города Александр Сенкевич.

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Общественный транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером, с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Проезд только по пропускам.

Все школы после каникул, с 5 апреля, переходят на дистанционное обучение, включая 1-4 классы.

В детских садах будут принимать только детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Денис Юдин
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