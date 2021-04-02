В Николаеве усиливают карантин, транспорт будет работать только утром и вечером
02.04.2021, 10:22
Иллюстративное фото: Lex Van Lieshout/ЕРА
В Николаеве с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Об этом в видеообращении рассказал мэр города Александр Сенкевич.
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Общественный транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером, с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Проезд только по пропускам.
Все школы после каникул, с 5 апреля, переходят на дистанционное обучение, включая 1-4 классы.
В детских садах будут принимать только детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры.
- 23 марта 2021 года в Николаеве усилили карантин.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 19 893 новых случая коронавируса, в Николаевской области – 456.
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