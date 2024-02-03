Ракетная атака РФ на Полтавскую область: в зернохранилище уничтожена часть урожая
Во время очередной российской ракетной атаки вечером 2 февраля в Полтавской области было попадание в зернохранилище, в результате чего часть урожая уничтожена. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
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"Своими действиями враг постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины. Вчера в результате очередной атаки в Полтавской области было повреждено заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая утрачена", – написал он.
Он добавил, что специалисты ОВА помогут владельцам правильно оформить документы для возмещения ущерба.
Вечером 2 февраля сообщалось о движении ракет в сторону Миргорода. Впоследствии стало известно, что есть попадание в Миргородском районе, обошлось без пострадавших.
- В ноябре 2023 года в Global Rights Compliance опубликовали новые данные, свидетельствующие о том, что Россия активно готовилась украсть запасы зерна и заморить украинское население голодом в течение нескольких месяцев перед полномасштабным вторжением.