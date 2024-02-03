Ракетна атака Росії на Полтавщину: було влучання у зерносховище, знищено частину врожаю

2 лютого Росія запустила ракети в бік Полтавської області, одночасно із цим також був запуск ударних дронів по Україні

Фото - Філіп Пронін, Telegram

Під час чергової російської ракетної атаки ввечері 2 лютого у Полтавській області було влучання у зерносховище, внаслідок чого частину врожаю знищено. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину врожаю, який зберігався, втрачено", – написав він.

Він додав, що фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи для відшкодування збитків.

Ввечері 2 лютого повідомлялося про рух ракет в бік Миргорода. Згодом стало відомо, що є влучання в Миргородському районі, обійшлося без постраждалих.