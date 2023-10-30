Ракетный удар по Новой почте под Харьковом. Число жертв увеличилось, умер один из раненых

В результате ракетного удара россиян по терминалу Новой почты под Харьковом количество погибших возросло до семи человек, в больнице находятся 12 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу Новой почты, сегодня утром скончался в больнице", – сообщил глава ОВА.

Он отметил, что всего РФ, ударив по терминалу, унесла жизни уже семи человек. Еще 12 – проходят лечение, двое из них – в реанимации.

В ночь на 22 октября россияне ударили ракетами С-300 по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом. Шесть человек погибли на месте.

Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.

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