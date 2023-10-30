Ракетный удар по Новой почте под Харьковом. Число жертв увеличилось, умер один из раненых
30.10.2023, 10:03
Фото - МВД
В результате ракетного удара россиян по терминалу Новой почты под Харьковом количество погибших возросло до семи человек, в больнице находятся 12 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу Новой почты, сегодня утром скончался в больнице", – сообщил глава ОВА.
Он отметил, что всего РФ, ударив по терминалу, унесла жизни уже семи человек. Еще 12 – проходят лечение, двое из них – в реанимации.
- В ночь на 22 октября россияне ударили ракетами С-300 по терминалу Новой почты в пгт Коротич под Харьковом. Шесть человек погибли на месте.
- Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь.
Читайте также: После трагедии в Харьковской области Новая почта обустроит терминалы мини-бомбоубежищами
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии