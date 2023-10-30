Ракетний удар по Новій пошті під Харковом. Кількість жертв збільшилася, помер один із поранених
30.10.2023, 10:03
Фото - МВС
В результаті ракетного удару росіян по терміналу Нової пошти під Харковом кількість загиблих зросла до семи осіб, в лікарні знаходяться 12 людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу Нової пошти, сьогодні вранці помер у лікарні", – повідомив очільник ОВА.
Він зазначив, що загалом РФ, вдаривши по терміналу, забрала життя вже семи людей. Ще 12 – проходять лікування, двоє з них – у реанімації.
- В ніч проти 22 жовтня росіяни вдарили ракетами С-300 по терміналу Нової пошти у селищі Коротич під Харковом. Шестеро людей загинули на місці.
- Переглянути відео наслідків удару окупантів по селищу можна тут.
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