Растрата более 16 млн грн. Вице-мэру Днепра сообщили о подозрении

Деньги (фото - pixabay.com)

Вице-мэра и еще двух чиновников мэрии Днепра подозревают в растрате более 16 млн грн бюджетных средств, выделенных горсоветом на паспортизацию улиц. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018 году между департаментом благоустройства и инфраструктуры горсовета и обществом с ограниченной ответственностью были заключены договора на услуги по техническому учету и паспортизации 74 улиц в Днепре.

Установлено, что работы предприятие фактически не выполняло, а за основу использовало уже существующие схемы минувших периодов. В дальнейшем заведомо ложные сведения о фактическом объеме этих работ были внесены в официальные документы и подписаны должностными лицами горсовета.

В результате предприятию безосновательно перечислили более 16,8 млн грн бюджетных средств.

Сегодня заместителю мэра, директору Департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета, и двум его заместителям сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах; служебный подлог).

Кроме того, руководителя департамента и его заместителя также подозревают в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре. Сейчас они объявлены в розыск.

Досудебное расследование продолжается.