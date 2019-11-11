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Разведение войск. Что происходит в Петровском - фото

Разведение войск. Что происходит в Петровском - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
11.11.2019, 10:59

В штабе операций объединенных сил отметили, что провокаций со стороны террористов по состоянию на сегодня не зафиксировано

Разведение сил и средств сегодня продолжается в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области . Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре штаба операции объединенных сил.

"Оно продолжается, идут третьи сутки", - отметили в штабе, уточнив, что никаких нарушений со стороны боевиков пока не зафиксировано.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

10 ноября по графику еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - отметил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва.

Ранее сообщалось, что разведение личного состава и вооружения будет проходить в течение трех дней.

Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка. На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, наблюдатели ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

  •  9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.

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штаб Петровское разведение
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