Разведение войск. Что происходит в Петровском - фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Разведение сил и средств сегодня продолжается в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области . Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре штаба операции объединенных сил.

"Оно продолжается, идут третьи сутки", - отметили в штабе, уточнив, что никаких нарушений со стороны боевиков пока не зафиксировано.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

10 ноября по графику еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - отметил заместитель командующего ООС Богдан Бондарь.

Позиции были подготовлены заранее подразделениями из состава резерва.

Ранее сообщалось, что разведение личного состава и вооружения будет проходить в течение трех дней.

Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка. На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, наблюдатели ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.

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