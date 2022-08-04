РФ расставила "пирамидки" у мостов под Херсоном. Хочет скрыть от ракет – разведка Британии
Армия России пытается скрыть местность возле поврежденного ударами ВСУ Антоновского моста под Херсоном с помощью пирамидок-отражателей. Об этом пишет в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.
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Отмечается, что пирамидальные отражатели почти наверняка установлены как возле автомобильного Антоновского моста, так и возле железнодорожного.
РФ, вероятно, использует их, чтобы скрыть мост от радиолокационных устройств и оборудования для наведения ракет. По мнению разведчиков, это подчеркивает, что РФ ощущает угрозу из-за поставленного Западом дальнобойного и точного оружия.
Британцы также отметили, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по российским опорным пунктам, скоплениям войск, базам тылового обеспечения и складам боеприпасов.
Кроме того, они написали о первом с начала полномасштабной войны прибытии судна с украинским зерном к Босфору. По мнению, британцев успех этого рейса приведет к более частым транзитам в обоих направлениях, однако устранение отставания в экспорте зерна останется логистической проблемой.
- 1 августа спутник снял новую паромную переправу россиян возле поврежденных мостов под Херсоном.
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