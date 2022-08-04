UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ расставила "пирамидки" у мостов под Херсоном. Хочет скрыть от ракет – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 09:11
РФ расставила
Пирамидальные отражатели возле Антоновского моста, Херсон (фото - STERNENKO, Telegram).

Армия России пытается скрыть местность возле поврежденного ударами ВСУ Антоновского моста под Херсоном с помощью пирамидок-отражателей. Об этом пишет в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что пирамидальные отражатели почти наверняка установлены как возле автомобильного Антоновского моста, так и возле железнодорожного.

РФ, вероятно, использует их, чтобы скрыть мост от радиолокационных устройств и оборудования для наведения ракет. По мнению разведчиков, это подчеркивает, что РФ ощущает угрозу из-за поставленного Западом дальнобойного и точного оружия.

РФ расставила "пирамидки" у мостов под Херсоном. Хочет скрыть от ракет – разведка Британии

Британцы также отметили, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по российским опорным пунктам, скоплениям войск, базам тылового обеспечения и складам боеприпасов.

Кроме того, они написали о первом с начала полномасштабной войны прибытии судна с украинским зерном к Босфору. По мнению, британцев успех этого рейса приведет к более частым транзитам в обоих направлениях, однако устранение отставания в экспорте зерна останется логистической проблемой.

Читайте также: В Херсонской области россияне подорвали свой эшелон с техникой и боеприпасами — разведка

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон ракеты армия рф мосты HIMARS войска россии разведка великобритании Антоновский мост пирамидки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 