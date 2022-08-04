Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отплытию – Кулеба
04.08.2022, 01:11
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
В портах Украины загружены и готовы к отплытию очередные суда с зерном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
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"Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отплытию. Если Россия выполнит свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они дойдут до иностранных покупателей и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод", – написал Кулеба.
Глава МИД добавил, что Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.
СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением, которое прекратит препятствовать вывозу украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Тем не менее власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. Турция рассчитывает, что Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор". 29 июля в Мининфраструктуры заявляли, что уже загружено 17 судов с украинским зерном, 10 из них готовы к отправке.
- 2 августа первое судно с разблокированной украинской кукурузой, которое вышло из подконтрольного Украине порта "Одесса" 1 августа, прибыло в Стамбул.
- 3 августа в Мининфраструктуры сообщили, что первый зерновоз с украинской кукурузой прошел инспекцию в Стамбуле.
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