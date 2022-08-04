Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отплытию – Кулеба

В портах Украины загружены и готовы к отплытию очередные суда с зерном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отплытию. Если Россия выполнит свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они дойдут до иностранных покупателей и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод", – написал Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.

2 августа первое судно с разблокированной украинской кукурузой, которое вышло из подконтрольного Украине порта "Одесса" 1 августа, прибыло в Стамбул.

3 августа в Мининфраструктуры сообщили, что первый зерновоз с украинской кукурузой прошел инспекцию в Стамбуле.

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Наталия Медведева

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