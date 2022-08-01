Сегодня из Одессы отправился украинский зерновоз с кукурузой, и это можно назвать первым положительным сигналом. Однако не должно быть иллюзий, что РФ удержится от попыток сорвать украинский экспорт, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский отметил, что сегодня в рамках стамбульского соглашения первое судно, перевозящее 26 000 тонн кукурузы, вышло из порта Одессы.

"На сегодняшний день еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире… У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас угроза ценового кризиса и продовольственного дефицита есть и для части европейских стран из-за аномальной жары.

"Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", – сказал президент.

Он добавил, что для Украины это важно не только из-за миллиардов долларов выручки, но и из-за около полутора миллионов рабочих мест для украинцев.

Оперативное командование "Юг" сегодня показало видео начала операции по экспорту зерна:

Сегодня утром первое судно с разблокированным украинским зерном (26 000 тонн кукурузы) вышло из подконтрольного Украине порта в Черном море. Ожидается, что оно прибудет в Стамбул 2 августа.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.