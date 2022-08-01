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Зеленский о зерне: У нас не может быть иллюзий, что РФ удержится от попыток срыва экспорта видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 22:51
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)
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Сегодня из Одессы отправился украинский зерновоз с кукурузой, и это можно назвать первым положительным сигналом. Однако не должно быть иллюзий, что РФ удержится от попыток сорвать украинский экспорт, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что сегодня в рамках стамбульского соглашения первое судно, перевозящее 26 000 тонн кукурузы, вышло из порта Одессы.

"На сегодняшний день еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире… У нас не может быть иллюзии, что Россия просто удержится от попыток сорвать украинский экспорт. Россия последовательно провоцировала голод в странах Африки и Азии, традиционно импортировавших значительные объемы украинского продовольствия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас угроза ценового кризиса и продовольственного дефицита есть и для части европейских стран из-за аномальной жары.

"Посмотрим, как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. Своей очереди на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия", – сказал президент.

Он добавил, что для Украины это важно не только из-за миллиардов долларов выручки, но и из-за около полутора миллионов рабочих мест для украинцев.

Оперативное командование "Юг" сегодня показало видео начала операции по экспорту зерна:

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением, что прекратит препятствовать вывозу украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Однако власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам спикера турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор". 29 июля в Мининфраструктуры заявляли, что уже загружено 17 судов с украинским зерном, 10 из них готовы к отправке.
  • Сегодня утром первое судно с разблокированным украинским зерном (26 000 тонн кукурузы) вышло из подконтрольного Украине порта в Черном море. Ожидается, что оно прибудет в Стамбул 2 августа.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский зерно экспорт зерновой коридор
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