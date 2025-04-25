РФ сбросила 250-килограммовые авиабомбы на поселок под Лиманом: убила двух мужчин – фото

В результате российской атаки есть прямое попадание в жилой дом. Погибли двое мужчин – отец и сын

Фото: Офис генпрокурора

Утром 25 апреля Россия сбросила на поселок Яровая Лиманской общины Донецкой области 250-килограммовые авиабомбы, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 05:10 войска РФ нанесли два авиаудара по населенному пункту. В результате прямого попадания в жилой дом двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Донецкая прокуратура уточнила, что это были отец (88 лет) и сын (61 год).

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Армия РФ сбросила на населенный пункт ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В поселке повреждено около 10 жилых домов, магазин и хозяйственное сооружение.

Яровая на карте DeepState

Фото: Офис генпрокурора