РФ сбросила 250-килограммовые авиабомбы на поселок под Лиманом: убила двух мужчин – фото
Утром 25 апреля Россия сбросила на поселок Яровая Лиманской общины Донецкой области 250-килограммовые авиабомбы, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 05:10 войска РФ нанесли два авиаудара по населенному пункту. В результате прямого попадания в жилой дом двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Донецкая прокуратура уточнила, что это были отец (88 лет) и сын (61 год).
Армия РФ сбросила на населенный пункт ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
В поселке повреждено около 10 жилых домов, магазин и хозяйственное сооружение.
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