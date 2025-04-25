Росія скинула 250-кілограмові авіабомби на селище під Лиманом: вбила двох чоловіків – фото
Зранку 25 квітня Росія скинула на селище Ярова Лиманської громади Донецької області 250-кілограмові авіабомби, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, о 05:10 війська РФ завдали двох авіаударів по населеному пункту. В результаті прямого влучання у житловий будинок двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Донецька прокуратура уточнила, що це були батько (88 років) і син (61 рік).
Армія РФ скинула на населений пункт ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).
У селищі пошкоджено близько 10 житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.
- 25 квітня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, внаслідок чого у Павлограді загинули три людини, зокрема дитина.
- Загалом за час повномасштабної війни Росія вбила понад 13 000 цивільних.