Росія скинула 250-кілограмові авіабомби на селище під Лиманом: вбила двох чоловіків – фото

Внаслідок російської атаки є пряме влучання в житловий будинок. Загинули двоє чоловіків – батько та син

Фото: Офіс генпрокурора

Зранку 25 квітня Росія скинула на селище Ярова Лиманської громади Донецької області 250-кілограмові авіабомби, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, о 05:10 війська РФ завдали двох авіаударів по населеному пункту. В результаті прямого влучання у житловий будинок двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Донецька прокуратура уточнила, що це були батько (88 років) і син (61 рік).

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Армія РФ скинула на населений пункт ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

У селищі пошкоджено близько 10 житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

Ярова на мапі DeepState

Фото: Офіс генпрокурора