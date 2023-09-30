РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, накрыла огнем еще два села Донецкой области: фото
Российские оккупанты ранили двух взрослых и ребенка в Донецкой области, сбросив авиабомбу на Константиновку и обстреляв села Ласточкино и Новоукраинка. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По данным правоохранителей, 30 сентября россияне около 16:00 нанесли авиаудар по Константиновке – по предварительным данным, с использованием КАБ-500.
В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей.
13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
Еще две женщины 43 и 54 лет пострадали от, вероятно, артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.
По данным прокуратуры, разрушены и повреждены более 20 объектов: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, предприятие, авто и линии электропередач.
- Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов.
- 28 сентября войска РФ атаковали Красногоровку и Константиновку Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще шестеро получили ранения.
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