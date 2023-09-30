РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, накрыла огнем еще два села Донецкой области: фото

Российские оккупанты ранили двух взрослых и ребенка в Донецкой области, сбросив авиабомбу на Константиновку и обстреляв села Ласточкино и Новоукраинка. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным правоохранителей, 30 сентября россияне около 16:00 нанесли авиаудар по Константиновке – по предварительным данным, с использованием КАБ-500.

В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей.

13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Еще две женщины 43 и 54 лет пострадали от, вероятно, артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.

По данным прокуратуры, разрушены и повреждены более 20 объектов: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, предприятие, авто и линии электропередач.

Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов.

28 сентября войска РФ атаковали Красногоровку и Константиновку Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Читайте также: "Там нет газа". Донецкая ОВА назвала города, где зимой не будет отопления

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.