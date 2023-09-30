UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, накрыла огнем еще два села Донецкой области: фото

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 19:16
РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, накрыла огнем еще два села Донецкой области: фото - Фото
Фото - Донецкая прокуратура

Российские оккупанты ранили двух взрослых и ребенка в Донецкой области, сбросив авиабомбу на Константиновку и обстреляв села Ласточкино и Новоукраинка. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным правоохранителей, 30 сентября россияне около 16:00 нанесли авиаудар по Константиновке – по предварительным данным, с использованием КАБ-500.

В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей.

13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Еще две женщины 43 и 54 лет пострадали от, вероятно, артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.

По данным прокуратуры, разрушены и повреждены более 20 объектов: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, предприятие, авто и линии электропередач.

РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, накрыла огнем еще два села Донецкой области: фото
  • Россияне регулярно обстреливают населенные пункты в Донецкой области, из-за чего ОВА проводит эвакуацию из определенных районов.
  • 28 сентября войска РФ атаковали Красногоровку и Константиновку Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Читайте также: "Там нет газа". Донецкая ОВА назвала города, где зимой не будет отопления

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая областьвойнаавиаударконстантиновкакаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 