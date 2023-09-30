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Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку, накрила вогнем ще два села на Донеччині: фото

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 19:16
Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку, накрила вогнем ще два села на Донеччині: фото - Фото
Фото - Донецька прокуратура

Російські окупанти поранили двох дорослих і дитину в Донецькій області, скинувши авіабомбу на Костянтинівку та обстрілявши села Ласточкине й Новоукраїнка. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 30 вересня росіяни близько 16:00 нанесли авіаудар по Костянтинівці – за попередніми даними, з використанням КАБ-500.

В зоні ураження опинилися територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей.

13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від, імовірно, артилерійських атак РФ у селах Ласточкине Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району.

За даними прокуратури, зруйновано і пошкоджено понад 20 об’єктів: приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, підприємство, авто й лінії електропередач.

Росія скинула авіабомбу на Костянтинівку, накрила вогнем ще два села на Донеччині: фото
  • Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти на Донеччині, через що ОВА проводить евакуацію з певних районів. 
  • 28 вересня війська РФ атакували Красногорівку й Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще шестеро отримали поранення. 

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Оксана Житнюк
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