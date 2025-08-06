Россия сбросила минимум четыре ФАБа на базу отдыха под Запорожьем – фото, видео

Россия сбросила минимум четыре ФАБа на базу отдыха под Запорожьем – фото, видеообновлено
Рано утром Россия атаковала управляемыми авиабомбами Запорожский район, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы гремели около 06:00. ЖурналистLIGA.net в Запорожье сообщал о серии мощных взрывов, которые были слышны на южной окраине областного центра.
Как впоследствии сообщил Федоров, россияне атаковали КАБами Запорожский район, повреждены здания.
По состоянию на 08:17 известно о двух погибших и 12 пострадавших, среди которых четыре ребенка. Пять человек госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.
ОБНОВЛЕНО В 09:16. Федоров сообщил, что было по меньшей мере четыре удара – предварительно, ФАБами. Под атакой находилась база отдыха в Запорожском районе.
ОБНОВЛЕНО В 09:42. Девять человек госпитализированы после вражеского удара. Среди раненых – двое детей, один в тяжелом состоянии.
ОБНОВЛЕНО В 10:05. На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский: "Военного смысла в этом ударе – ноль. Только жестокость, чтобы запугать".
- 29 июля россияне убили ФАБами 16 человек в колонии Запорожской области.
Комментарии (0)