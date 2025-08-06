Россия сбросила минимум четыре ФАБа на базу отдыха под Запорожьем – фото, видео

Оккупанты ударили по базе отдыха в Запорожском районе, убив двух человек. Еще 12 – пострадали, среди них дети. Некоторые "тяжелые"

Последствия в Запорожском районе (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Рано утром Россия атаковала управляемыми авиабомбами Запорожский район, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы гремели около 06:00. ЖурналистLIGA.net в Запорожье сообщал о серии мощных взрывов, которые были слышны на южной окраине областного центра.

Как впоследствии сообщил Федоров, россияне атаковали КАБами Запорожский район, повреждены здания.

По состоянию на 08:17 известно о двух погибших и 12 пострадавших, среди которых четыре ребенка. Пять человек госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

ОБНОВЛЕНО В 09:16. Федоров сообщил, что было по меньшей мере четыре удара – предварительно, ФАБами. Под атакой находилась база отдыха в Запорожском районе.

ОБНОВЛЕНО В 09:42. Девять человек госпитализированы после вражеского удара. Среди раненых – двое детей, один в тяжелом состоянии.

ОБНОВЛЕНО В 10:05. На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский: "Военного смысла в этом ударе – ноль. Только жестокость, чтобы запугать".