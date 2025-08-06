Росія скинула щонайменше чотири ФАБи на базу відпочинку під Запоріжжям – фото, відео

Окупанти вгатили по базі відпочинку в Запорізькому районі, вбивши двох людей. Ще 12 – постраждали, серед них діти. Деякі "важкі"

Наслідки у Запорізькому районі (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Рано-вранці Росія атакувала керованими авіабомбами Запорізький район, внаслідок чого двоє людей загинули, ще 12 постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи гриміли близько 06:00. Журналіст LIGA.net у Запоріжжі повідомляв про серію потужних вибухів, що було чути на південній околиці обласного центру.

Як згодом повідомив Федоров, росіяни атакували КАБами Запорізький район, пошкоджено будівлі.

Станом на 08:17 відомо про двох загиблих і 12 постраждалих, серед яких чотири дитини. П’ятьох людей ушпиталено у важкому та середньому стані.

ОНОВЛЕНО О 09:16. Федоров повідомив, що було щонайменше чотири удари – попередньо, ФАБами. Під атакою була база відпочинку в Запорізькому районі.

ОНОВЛЕНО О 09:42. Дев'ятьох людей ушпиталено після ворожого удару. Серед поранених – двоє дітей, один у важкому стані.

ОНОВЛЕНО О 10:05. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський: "Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати".