РФ ударила по Херсону и Никополю, погибли три человека, в тяжелом состоянии ребенок – фото

Последствия обстрела Никополя (Фото: Сергей Лысак)

Утром 17 апреля РФ атаковала Херсон и Никополь разными типами оружия. Три человека погибли, больше 10 были ранены, в том числе ребенок.

Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, около 10:30 российская авиация снова нанесла удар по Центральному району Херсона.

После сброса авиационных бомб начались артиллерийские обстрелы и атака беспилотников.

Под удар попал автомобиль, где находились отец с сыном. Отец погиб на месте, сын получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Известно по меньшей мере еще о пяти раненых.

Парень 15 лет получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки получили 45-летний и 56-летний мужчины. Младший мужчина находится в тяжелом состоянии.

28-летний, 59-летний и 63-летний мужчины получили минно-взрывную травму.

В Никополе, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрела города из тяжелой артиллерии погибли двое мужчин 56 и 61 года.

Пять человек пострадали, из них четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Были повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.

На месте обстрелов возник пожар.

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)

Никополь (Фото: Сергей Лысак)