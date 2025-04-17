РФ ударила по Херсону и Никополю, погибли три человека, в тяжелом состоянии ребенок – фото
Утром 17 апреля РФ атаковала Херсон и Никополь разными типами оружия. Три человека погибли, больше 10 были ранены, в том числе ребенок.
Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, около 10:30 российская авиация снова нанесла удар по Центральному району Херсона.
После сброса авиационных бомб начались артиллерийские обстрелы и атака беспилотников.
Под удар попал автомобиль, где находились отец с сыном. Отец погиб на месте, сын получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.
Известно по меньшей мере еще о пяти раненых.
Парень 15 лет получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
Минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки получили 45-летний и 56-летний мужчины. Младший мужчина находится в тяжелом состоянии.
28-летний, 59-летний и 63-летний мужчины получили минно-взрывную травму.
В Никополе, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате обстрела города из тяжелой артиллерии погибли двое мужчин 56 и 61 года.
Пять человек пострадали, из них четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Были повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка.
На месте обстрелов возник пожар.
- Утром 16 апреля Россия ударила по Херсону управляемыми авиационными бомбами и осуществила массированный обстрел из реактивных систем залпового огня. Один человек погиб, ранены 12 человек.
- Вечером 16 апреля РФ атаковала Днепр беспилотниками. Погибли три человека, 30 получили травмы.