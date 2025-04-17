РФ знову вдарила по Херсону та Нікополю, загинули троє людей, у важкому стані дитина – фото, відео

Наслідки обстрілу Нікополя (Фото: Сергій Лисак)

Зранку 17 квітня РФ атакувала Херсон та Нікополь різними типами зброї. Три людини загинули, понад 10 були поранені, зокрема дитина.

Як повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, близько 10:30 російська авіація знову завдала удару по Центральному району Херсона.

Після скиду авіаційних бомб почалися артилерійський обстріл та атака безпілотників.

Під удар потрапив автомобіль, де були батько з сином. Батько загинув на місці, син отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

Відомо щонайменше про ще п'ятьох поранених.

Хлопець 15 років отримав мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за його життя.

Мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини отримали 45-річний та 56-річний чоловіки. Молодший чоловік перебуває у важкому стані.

28-річний, 59-річний та 63-річний чоловіки отримали мінно-вибухову травму.

У Нікополі, як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, унаслідок обстрілу міста з важкої артилерії загинули двоє чоловіків 56 та 61 року.

П’ятеро людей постраждали, з них четверо перебувають у лікарні у важкому стані.

Були пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.

На місті обстрілів виникла пожежа.

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)

Нікополь (Фото: Сергій Лисак)