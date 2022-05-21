РФ ударила по Сумской области из артиллерии – Живицкий
21.05.2022, 11:40
Трофейная артиллерийская установка, фото - 72 ОМБр Черных запорожцев
Россияне обстреляли территорию Сумской области около 08:00 21 мая из артиллерии, сообщил руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.
Без потерь.
"Утро у нас снова началось не с кофе: почти в восемь утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Приходы – по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет", – написал он в Telegram.
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Руководитель ОВА рассказал, что вчерашний вечер на пограничном участке был более или менее тихим, разве что звучали одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия на территории России, но рядом с границей. Это происходило в Шалыгинской общине Шосткинского района.
- Генштаб сообщает, что РФ планирует перебросить новые подразделения на Харьковское направление, а также форсировать Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях.
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