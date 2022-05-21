РФ ударила по Сумской области из артиллерии – Живицкий

Россияне обстреляли территорию Сумской области около 08:00 21 мая из артиллерии, сообщил руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.

Без потерь.

"Утро у нас снова началось не с кофе: почти в восемь утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Приходы – по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет", – написал он в Telegram.

Руководитель ОВА рассказал, что вчерашний вечер на пограничном участке был более или менее тихим, разве что звучали одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия на территории России, но рядом с границей. Это происходило в Шалыгинской общине Шосткинского района.

Генштаб сообщает, что РФ планирует перебросить новые подразделения на Харьковское направление, а также форсировать Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях.

Катерина Амеліна

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